Marquez | ' Sto ritrovando la forma Rossi? Leggenda Ha portato la MotoGP nel mondo'

Advertising

maandlr : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: “Sto ritrovando la forma. Valentino Rossi ha portato la MotoGP nel mondo” - carloarbini51 : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: “Sto ritrovando la forma. Valentino Rossi ha portato la MotoGP nel mondo” - Gazzetta_it : Marc Marquez: “Sto ritrovando la forma. Valentino Rossi ha portato la MotoGP nel mondo” - nxvantatre : @monklore No sto cercando di smorzare la tensione. Non riesco a farti ultimare namjoon, figurati se ti faccio tifare marquez - Master916_21 : Il POLITICANTE si diverte a scrivere GREENPASS…. NON CAGATELO NEMMENO DI STRISCIO GLI DARESTE SODDISFAZIONE A STO B… -

Ultime Notizie dalla rete : Marquez Sto

FormulaPassion.it

Migliorare la condizione fisica, migliorare la moto per la prossima stagione e fare gare nelle prime posizioni. Marcha delineato così il suo futuro più immediato. Ma tra i pensieri dello spagnolo prima del GP della Stiria, non poteva mancare un richiamo al ritiro di Valentino Rossi .Quello che ha fatto per il motociclismo è irripetibile - ha concluso- E' andato forte in ... QUARTARARO : "Valentino era già 2 volte campione del mondo quando sono nato,gareggiando con lui,...Oggi è un giorno storico per il motomondiale: Valentino Rossi ha annunciato il suo ritiro a fine stagione, dopo una carriera che dire fantastica forse è riduttivo: 26 stagioni, 9 titoli mondiali, 115 ...Spielberg, 5 ago. - "Valentino ha fatto una carriera raggiungendo risultati incredibili, unici, ha portato tanto in pista, abbiamo imparato tanto da lui. Non è ...