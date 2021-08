Mario Kart 8 Deluxe ha venduto 37 | 08 milioni di copie | Animal Crossing | New Horizons a quota 33 | 89 milioni di unità piazzate

Advertising

desm_ondthegrey : RT @sfigainpersona_: Meduse lanciate da Greg > gusci rossi lanciati in Mario Kart #GiochiOlimpici #Tokyo2020 #Swimming - 69nectar : premessa: non si guidare questa notte ho sognato di andare in germania con la classe e provare l'ultima versione d… - Eurogamer_it : #MarioKart8Deluxe ha venduto 37,08 milioni di copie. #Nintendo - Asgard_Hydra : Nintendo Switch supera 89 milioni di unità, Mario Kart 8 a 37 milioni: i risultati del Q2 2021 -… - saturnstrings_ : RT @sfigainpersona_: Meduse lanciate da Greg > gusci rossi lanciati in Mario Kart #GiochiOlimpici #Tokyo2020 #Swimming -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Kart

Multiplayer.it

Però non è il solo ad aver generato profitto per l'azienda, infatti ci sono anche The Legend of Zelda Skyward Sword HD e8 Deluxe, che occupano rispettivamente la seconda e terza posizione.Tutti questi aspetti poi sono stati esaltati dai tre titoli messi a disposizione dalla grande N per la nostra prova:8 Deluxe, SuperOdyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild .Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari del Q2 2021, annunciando che Nintendo Switch ha superato gli 89 milioni di unità vendute e Mario Kart 8 i 37 milioni.. Nintendo ha pubblicato in queste ...Nintendo Switch continua a vendere. Nel suo ultimo report finanziario, Nintendo ha annunciato nuovi dati di vendita per Nintendo Switch e il suo software. Con 4.45 milioni di console vendute nell’ulti ...