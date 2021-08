MARCELL JACOBS VERSO BALLANDO? ECCO LE PAROLE DELLA FIDANZATA

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ha stregato il mondo con la sua incredibile corsa dei 100 metri che gli è valsa la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Potrebbe stregare anche il pubblico dicon le Stelle. In un’intervista sul CorriereSera, alla domanda sescenderebbe nella pista dello show di Milly Carlucci, laNicole Daza ha risposto: Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque Non manca l’approvazionefutura moglie e sicuramente Milly Carlucci cercherà di fare il ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Marcell Jacobs portabandiera #ItaliaTeam nella cerimonia di chiusura di #Tokyo2020! ???? #StuporMundi |… - Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - _dreamofhope_ : RT @ItaliaTeam_it: Marcell Jacobs portabandiera #ItaliaTeam nella cerimonia di chiusura di #Tokyo2020! ???? #StuporMundi | @atleticaitalia… - IvaRuffo : RT @ItaliaTeam_it: Record italiano e finaleeee! ?? 37.95 per Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu nella 4x100! #It… -

Ultime Notizie dalla rete : MARCELL JACOBS

La storico oro olimpico di, primo velocista italiano a salire sul gradino più alto del podio nella specialità 100 metri, sta attirando attenzioni, critiche e dubbi. Dopo lo spettro del doping alzato contro ...Dalla nostra inviata Erika Primavera TOKYO - L'Italia della staffetta maschile 4 100 è in finale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta,, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ha chiuso in 37 95, nuovo record italiano, e domani si giocherà la finale. 'Sono molto contento, siamo entrati in pista con grande spirito di squadra e ...In tanti aspettavano una reazione da parte di Usain Bolt dopo il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo da parte di Marcell Jacobs nei 100 metri piani. Ed è arrivata! La vittoria del velocista italiano sta ..."Adesso ce la giochiamo", dice al termine delle semifinali Marcell Jacobs, che, conquistata la finale del quartetto con il quarto miglior tempo complessivo, sogna un altro podio che lo renderebbe ...