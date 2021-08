Marcell Jacobs | spunta online una tenera foto di quando era un bambino

(Di giovedì 5 agosto 2021)daÈ uno degli atleti che più sta facendo impazzire l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, parliamo di, vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri piani. Il campione olimpico sta regalando grandi soddisfazioni al nostro Paese e ora si trova a gareggiare per un posto sul podio in finale con la L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Marcell Jacobs

Corriamo con Lorenzo Patta,, Fostine Desalu e Filippo Tortu a chiudere in seconda batteria. Arriviamo terzi e quindi qualificati direttamente in finale con il nostro primo sub - 38 ...... si avvicina e l'Italia ha scelto il suo portabandiera : il presidente del Coni Giovanni Malagò, d'intesa con il Capo Missione, Carlo Mornati, ha infatti annunciato che saràDopo l’incredibile oro nei 100 metri di Marcell Jacobs ecco che la staffetta 4x100 si guadagna la finale con il record italiano di 37.95. Super Greg diventa così il primo azzurro ad aver conquistato a ...L'Italia ha staccato il biglietto per la finale della 4x100 maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Fiippo Tortu ha chius ...