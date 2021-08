Marca: quasi impossibile il rinnovo tra Messi e il Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia è un’esclusiva di Marca: il rinnovo di Messi col Barcellona è quasi impossibile, il club sta studiando come comunicarlo. L’edizione on line del quotidiano sportivo (vicino al Real) lancia la bomba. Marca scrive che le trattative hanno raggiunto un punto di non ritorno. L’argentino è, in questo momento, più lontano che mai dal rinnovo con il Barcellona.Il presidente Laporta ne è consapevole. Oggi, prosegue Marca, c’è stato un pranzo tra il club e i rappresentanti del giocatore che non ha sortito gli effetti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) La notizia è un’esclusiva di: ildicol, il club sta studiando come comunicarlo. L’edizione on line del quotidiano sportivo (vicino al Real) lancia la bomba.scrive che le trattative hanno raggiunto un punto di non ritorno. L’argentino è, in questo momento, più lontano che mai dalcon il.Il presidente Laporta ne è consapevole. Oggi, prosegue, c’è stato un pranzo tra il club e i rappresentanti del giocatore che non ha sortito gli effetti ...

Ultime Notizie dalla rete : Marca quasi Barcellona, Marca: 'Rinnovo di Messi quasi impossibile, mai così lontano' Clamoroso articolo che appare in prima pagina sul sito di Marca. L'autorevole quotidiano spagnolo sostiene che, a differenza di quanto riportato da altre ...a e che addirittura questo sarebbe quasi ...

