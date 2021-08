(Di giovedì 5 agosto 2021) Si chiude un altro capitolo della vita privata di Diego Armando. La 25enne Magalí Gil aveva avviato un procedimento giudiziario per scoprire la verità su El Pibe de Oro, dopo che la madre ...

Advertising

sportli26181512 : Maradona, Magalì è sua figlia? Spunta il risultato del test del Dna: La notizia è stata diffusa da un giornalista a… - infoitsport : “Maradona è mio padre”: è arrivato l’esito del DNA di Magalí Gil - serieAnews_com : ?? #Maradona, arriva l'annuncio: Magali' Gil non è sua figlia, c'è il test del DNA - zazoomblog : “Maradona è mio padre”: è arrivato l’esito del DNA di Magali’ Gil - #“Maradona #padre”: #arrivato #l’esito - infoitsport : Maradona, la svolta con il test del Dna: «Magalì Gil non è sua figlia» -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Magalì

Ticino Notizie

L'informazione è stata diffusa dal giornalista Ángel de Brito su Twitter: " Magalí Gil non è la figlia di. Lo ha stabilito un test del DNA, effettuato con la sorella di Diego, 15 giorni fa ".Gil , una 25enne di origini italiane, non è la figlia di Diego Armando. O meglio: ci sono pochissime possibilità che lo sia, quasi zero. La vicenda - una delle tre richieste di ...