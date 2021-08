Mara Venier sui social: “Con la paralisi il vaccino Covid non c’entra” (Di giovedì 5 agosto 2021) In più storie su Instagram Mara Venier ripete lo stesso post, la stessa notizia, perché è una bufala che gira sulla paralisi legata al vaccino. Ovviamente la Venier si riferisce al suo problema al volto, quello che tutti ormai conoscono, legato all’intervento ai denti. Un’operazione andata male e Mara Venier sta ancora pagando le conseguenze per essersi affidata al medico sbagliato. A Domenica In ha spiegato tutto, ha portato tutti a conoscenza del suo problema, ha mostrato la sua forza ma anche le difficoltà. C’è chi però ne ha approfittato per sollevare un altro caso, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) In più storie su Instagramripete lo stesso post, la stessa notizia, perché è una bufala che gira sullalegata al. Ovviamente lasi riferisce al suo problema al volto, quello che tutti ormai conoscono, legato all’intervento ai denti. Un’operazione andata male esta ancora pagando le conseguenze per essersi affidata al medico sbagliato. A Domenica In ha spiegato tutto, ha portato tutti a conoscenza del suo problema, ha mostrato la sua forza ma anche le difficoltà. C’è chi però ne ha approfittato per sollevare un altro caso, ...

Pultrix74 : @Corriere In effetti Mara Venier e’ molto più giovane….. - Irisamalu : @Gianluc54410558 Oggi un no vax mi ha detto che molti VIP,tra cui Mara Venier, Paolo Bonolis, Gino Paoli, Albano sa… - BotElenoire : mara venier mi piace molto è molto umana ha rispetto per il pubblico - Khris_St : RT @laperlaneranera: Ricoverati a loro insaputa 'complicanze non da vaccino' Mara Venier; paralisi nerbo facciale Gino Paoli rinuncia al To… - Frances77386127 : Sentite, LE TV PERCHÉ NN NE PARLANO? MARA VENIER ALL'OSPEDALE DOPO AVERSI FATTO IL VACCINO E QUELLO CHE HA,CAUSA DE… -