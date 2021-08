Mantovani: «I casi gravi, il long Covid: cari ragazzi, ecco perché vaccinarvi» (Di giovedì 5 agosto 2021) Il direttore scientifico dell’Humanitas: a Monza quattro adolescenti in terapia intensiva. La doppia dose è come la cintura di sicurezza in auto, ma servono anche le altre precauzioni Leggi su corriere (Di giovedì 5 agosto 2021) Il direttore scientifico dell’Humanitas: a Monza quattro adolescenti in terapia intensiva. La doppia dose è come la cintura di sicurezza in auto, ma servono anche le altre precauzioni

Advertising

IlMagodiIos : RT @Miti_Vigliero: 'L'immunologo Mantovani ai giovani: 'Ecco perché dovete vaccinarvi' 'Ci sono casi di adolescenti che sono finiti in tera… - Miti_Vigliero : 'L'immunologo Mantovani ai giovani: 'Ecco perché dovete vaccinarvi' 'Ci sono casi di adolescenti che sono finiti in… - ProDocente : Mantovani ai ragazzi: vaccinatevi per tornare a scuola in sicurezza. In Italia 28 casi mortali fra 12 e 18 anni - zazoomblog : Mantovani ai ragazzi: vaccinatevi per tornare a scuola in sicurezza. In Italia 28 casi mortali fra 12 e 18 anni -… - orizzontescuola : Mantovani ai ragazzi: vaccinatevi per tornare a scuola in sicurezza. In Italia 28 casi mortali fra 12 e 18 anni -