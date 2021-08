Mantovani ai giovani | Ecco perché dovete vaccinarvi

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Vaccinatevi. Anche per ritornare a scuola in sicurezza”: questo il consiglio e la priorità che l’immunologo Albertoevidenzia in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il direttore scientifico dell’Istituto Clinico Humanitas e professore Emerito dell’Humanitas University a Milano, è vero che i ragazzi fra i 12 e i 18 anni si ammalano poco e raramente hanno forme gravi. Però, ci sono un pò di ‘però‘. “In Italia sono stati segnalati 28 casi mortali da Covid in questa fascia di età. Ma c’è di più. Andrea Biondi, all’Ospedale San Gerardo di Monza, ha avuto quattro casi di adolescenti, su 60, che sono finiti in terapia intensiva. E non è una bella esperienza ...

Corriere della Sera

