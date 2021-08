Mamma no vax rimanda il vaccino 'perché troppo impegnata' e muore a 25 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Ansiosa e 'troppo impegnata' a crescere la sua famiglia. Sono questi due i motivi che hanno portato una madre a rimandare il . Ma posticiparlo le è stato fatale. , Mamma di tre figli a soli 25 anni, è ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) Ansiosa e '' a crescere la sua famiglia. Sono questi due i motivi che hanno portato una madre are il . Ma posticiparlo le è stato fatale. ,di tre figli a soli 25, è ...

Ultime Notizie dalla rete : Mamma vax Mamma no vax rimanda il vaccino 'perché troppo impegnata' e muore a 25 anni Ansiosa e 'troppo impegnata' a crescere la sua famiglia. Sono questi due i motivi che hanno portato una madre a rimandare il . Ma posticiparlo le è stato fatale. , mamma di tre figli a soli 25 anni, è morta di in ospedale, al Milton Keynes Hospital (Regno Unito) pochi giorni prima del suo 26° compleanno. Probabilmente aveva preso il virus dal fidanzato Adam, ...

D’Avack: «Se un minorenne e i genitori sono in contrasto sui vaccini, la scelta del minore deve prevalere» Dopo una serie di documenti sulle vaccinazioni, il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) ne pubblica uno sugli adolescenti e il diritto di decidere se accettarle o rifiutarle. La loro volontà va rispet ...

