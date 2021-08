Mamma e figli: chi litiga si somiglia (Di giovedì 5 agosto 2021) L’amore non è bello se non è litigarello. Ma possiamo dire lo stesso dei rapporti con i nostri bambini? Perché ammettiamolo, nonostante loro sono pezzi di cuore, il nostro, l’insolenza e i capricci che naturalmente gli appartengono ci fanno davvero perdere le staffe. E va bene anche così, del resto in ogni famiglia sana ci sono le piccole discussioni. Ma vi siete mai chieste come mai con alcuni figli discutete di più? Nonostante noi mamme ci impegniamo al massimo per comportarci allo stesso modo con i nostri bambini, e dare loro le stesse regole e opportunità, dobbiamo tenere conto del fatto che ci stiamo occupando di personalità uniche e diverse. Va da ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 agosto 2021) L’amore non è bello se non èrello. Ma possiamo dire lo stesso dei rapporti con i nostri bambini? Perché ammettiamolo, nonostante loro sono pezzi di cuore, il nostro, l’insolenza e i capricci che naturalmente gli appartengono ci fanno davvero perdere le staffe. E va bene anche così, del resto in ogni famiglia sana ci sono le piccole discussioni. Ma vi siete mai chieste come mai con alcunidiscutete di più? Nonostante noi mamme ci impegniamo al massimo per comportarci allo stesso modo con i nostri bambini, e dare loro le stesse regole e opportunità, dobbiamo tenere conto del fatto che ci stiamo occupando di personalità uniche e diverse. Va da ...

