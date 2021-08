Maltempo: Regione, allarme rientrato su Lecchese e Lombardia (Di giovedì 5 agosto 2021) La situazione è sotto controllo a Dervio, il comune del Lecchese dove ieri sera erano state evacuate 120 persone da un campeggio a causa delle forti piogge che avevano ingrossato il torrente Varrone ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) La situazione è sotto controllo a Dervio, il comune deldove ieri sera erano state evacuate 120 persone da un campeggio a causa delle forti piogge che avevano ingrossato il torrente Varrone ...

emergenzavvf : #Maltempo #Lombardia, nel pomeriggio di #oggi un forte temporale ha coinvolto la regione, in particolare le provinc… - Emergenza_Ita : RT @MassimoSertori_: Le immagini che sto vedendo in questi giorni sono un colpo al cuore. So che i #Comaschi con la loro incrollabile #tena… - nuova_venezia : Il maltempo ha costretto musicisti e pubblico a correre nel rifugio. L’orchestra ha suonato sotto il tendone - mattinodipadova : Il maltempo ha costretto musicisti e pubblico a correre nel rifugio. L’orchestra ha suonato sotto il tendone - tribuna_treviso : Il maltempo ha costretto musicisti e pubblico a correre nel rifugio. L’orchestra ha suonato sotto il tendone -