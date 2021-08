Maltempo, preoccupa la diga di Pagnona nel Lecchese. 120 persone evacuate dal campeggio di Dervio. A Milano esondano il Seveso e il Lura (Di giovedì 5 agosto 2021) Paura per i forti temporali soprattutto in Lombardia e in particolare nella provincia di Lecco. Decine di interventi e notte di lavoro per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Nel milanese sono ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) Paura per i forti temporali soprattutto in Lombardia e in particolare nella provincia di Lecco. Decine di interventi e notte di lavoro per i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Nel milanese sono ...

Advertising

Maryeterngif1 : Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige Preoccupa livello dei fiumi dopo le precipitazioni della… - AnsaTrentinoAA : Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige. Preoccupa livello dei fiumi dopo le precipitazioni dell… - zazoomblog : Maltempo nel Lecchese preoccupa la diga a Dervio: evacuate 120 persone da un campeggio - #Maltempo #Lecchese… - PasqualeMarro : #Maltempo, preoccupa la #digaPagnona: non uscite di casa - infoitinterno : Maltempo a Lecco, preoccupa la diga di Pagnona: “A rischio esondazione, non uscite di casa” -