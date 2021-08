Maltempo nel Lecchese | rientrati i 120 evacuati dopo l' allerta per la diga di Pagnona

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dervio (Lecco), 4 agosto 2021 - Allarmerientrato a Dervio, nel: sono potute tornare nel campeggio le 120 persone che erano state evacuate in serata, per precauzione. Lo fa sapere il ...

Dervio (Lecco), 4 agosto 2021 - Allarmerientrato a Dervio,Lecchese: sono potute tornarecampeggio le 120 persone che erano state evacuate in serata, per precauzione. Lo fa sapere il Comune, che aveva dato l'allarme a ...giro di quindici minuti, il fiume è salito di un metro e 20 centimetri , perché all'onda di piena proveniente da nord si è aggiunta la pioggia caduta in quel lasso di tempo su Bresso, Cusano ...CRONACA, Una frana ha interessato nella serata del 4 agosto la SP 41 a Bellagio, nota località turistica in provincia di Como. Una forte ondata di maltempo sta colpendo le province di Como e Lecco, co ...CRONACA, una nuova ondata di maltempo si abbatte sul comasco, vessato già nelle scorse settimane da allagamenti e frane. A Camerlata, quartiere di Como, automobilisti in difficoltà.