Maldini al lavoro per creare un tesoretto: ecco chi può partire (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Milan è al lavoro sul fronte uscite. Paolo Maldini lavora per crearsi un tesoretto. Rade Krunic è uno degli indiziati per partire. Krunic, lui ma non solo I dirigenti rossoneri stanno trattando le cessioni di diversi giocatori. Hauge si sta per trasferire in Germania all’Eintracht per 12 milioni di euro. Oltre a lui, anche Castillejo e Conti sono con le valigie in mano. Da questi due giocatori, Maldini vorrebbe ricavarci una dozzina di milioni di euro. Infine c’è Rade Krunic sul quale è forte l’interesse di dello Spezia. Con i soldi derivanti dalle cessioni Maldini vorrebbe poi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Milan è alsul fronte uscite. Paololavora per crearsi un. Rade Krunic è uno degli indiziati per. Krunic, lui ma non solo I dirigenti rossoneri stanno trattando le cessioni di diversi giocatori. Hauge si sta per trasferire in Germania all’Eintracht per 12 milioni di euro. Oltre a lui, anche Castillejo e Conti sono con le valigie in mano. Da questi due giocatori,vorrebbe ricavarci una dozzina di milioni di euro. Infine c’è Rade Krunic sul quale è forte l’interesse di dello Spezia. Con i soldi derivanti dalle cessionivorrebbe poi ...

Advertising

Milannews24_com : ????? #Maldini al lavoro - zlatanesimo11 : @teo_acm solo tra qualche anno ci renderemo conto del reale lavoro che stanno facendo maldini, massara, moncada e g… - zazoomblog : Milan Maldini al lavoro per il ritorno di Dalot: il punto - #Milan #Maldini #lavoro #ritorno - Daniele20052013 : Milan, Maldini al lavoro per il ritorno di Dalot: il punto - Libero131087 : @TommasoMA9 @teo_acm Che lurido coglione. E la gente ancora non si fida del lavoro di Paolo Cesare Maldini. -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini lavoro Maldini - Diaz - Leao al Naranja per un 1° tempo brillante In tal modo, lo spagnolo si è potuto dedicare alla parte creativa del lavoro, considerando che i movimenti ad hoc di Maldini scompaginavano lo schieramento avversario e c'era sempre un punto di ...

Calciomercato Milan, presa la decisione su James Rodriguez Maldini e Massara sono al lavoro su più tavoli, per trovare la soluzione migliore dal punto di vista tecnico ma anche economico. Con il Real Madrid in piedi i discorsi per Isco, come raccontato da ...

Milan, Maldini al lavoro per il ritorno di Dalot: il punto Calcio News 24 Calciomercato Milan, presa la decisione su James Rodriguez Calciomercato Milan, continua la corsa dei rossoneri per accaparrarsi un trequartista: la decisione su James Rodriguez ...

James Rodriguez, l’operazione è possibile: il Milan ha un alleato James Rodriguez può essere una ghiotta opportunità di mercato per il Milan, che può trovare la giusta sponda per assicurarsi l'ex Real.

In tal modo, lo spagnolo si è potuto dedicare alla parte creativa del, considerando che i movimenti ad hoc discompaginavano lo schieramento avversario e c'era sempre un punto di ...e Massara sono alsu più tavoli, per trovare la soluzione migliore dal punto di vista tecnico ma anche economico. Con il Real Madrid in piedi i discorsi per Isco, come raccontato da ...Calciomercato Milan, continua la corsa dei rossoneri per accaparrarsi un trequartista: la decisione su James Rodriguez ...James Rodriguez può essere una ghiotta opportunità di mercato per il Milan, che può trovare la giusta sponda per assicurarsi l'ex Real.