Magna Graecia Film Festival | John Savage | “Per stare meglio condividete le esperienze felici”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un attore è un attore. Anche quando interpreta solo se stesso. Canta, mima, sbuffa, sospira, interagisce, gesticola, fa il broncio, istrioneggia, sorride. Si declina in decine e decine di emozioni diverse,...

Attore e regista, Alessandro Haber, ospite della puntata di Dedicato trasmessa il 4 agosto, ai microfoni di Serena Autieri, racconta le emozioni che prova ogni volta che torna alFilm Festival. 'Non manco mai, sono anni che vengo perchè è un posto meraviglioso e un festival fantastico. E' rimasto con la sua identità, molto semplice, comunicativo, gente simpatico ...Lo sceneggiatore italo - americano è stato ospite a Catanzaro in Calabria , all'interno dell'antico Chiostro del San Giovanni nella manifestazione del 'Film Festival ', per spiegare ...Masterclass della star hollywoodiana che ha consegnato un’immagine emblematica della società americana ancora ossessionata dalla guerra del Vietnam ...Alessandro Haber, ospite del programma di Serena Autieri, Dedicato" fa un regalo al pubblico e ricorda Ennio Fantastichini.