Machach | spunta una pretendente | dove può andare in prestito

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo i due gol nelle ultime due amichevoli, Zinédineha attirato su di sé gli occhi di alcune squadre. Per il francese classe '96, in particolare, si sta muovendo con convinzione il Como, in Serie B. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la squadra lombarda sarebbe alla ricerca di un rinforzo nel proprio reparto offensivo. Nella serie cadettavanta già tre esperienze diverse con Carpi, Crotone e Cosenza. Non è comunque da escludere - per quanto sia un'opzione più difficile - una sua permanenza a Napoli. Che sia lui, alla fine, il tanto atteso centrocampista?