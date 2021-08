Machach ancora in gol, la battuta di Chiariello: “Ma cosa ho fatto di male?” (Di giovedì 5 agosto 2021) Zinedine Machach ancora in gol anche nella vittoria con il Wisla Cracovia. Dopo la rete al Bayern il centrocampista è andato ancora in gol. Buone le prestazioni del calciatore che Giuntoli aveva prelevato nonostante i suoi problemi caratteriali. Il direttore sportivo, lo considera fortissimo ma fino ad ora non è mai riuscito ad esprimere il suo potenziale. I prestiti non hanno mai fruttato nulla e Machach anche nelle serie minori non si è mai messo in mostra. A 25 anni è un giocatore incompiuto, ma durante questa fase di ritiro il centrocampista si sta mettendo in mostra agli occhi di Spalletti. Tanto che non è esclusa una ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 agosto 2021) Zinedinein gol anche nella vittoria con il Wisla Cracovia. Dopo la rete al Bayern il centrocampista è andatoin gol. Buone le prestazioni del calciatore che Giuntoli aveva prelevato nonostante i suoi problemi caratteriali. Il direttore sportivo, lo considera fortissimo ma fino ad ora non è mai riuscito ad esprimere il suo potenziale. I prestiti non hanno mai fruttato nulla eanche nelle serie minori non si è mai messo in mostra. A 25 anni è un giocatore incompiuto, ma durante questa fase di ritiro il centrocampista si sta mettendo in mostra agli occhi di Spalletti. Tanto che non è esclusa una ...

Advertising

napolipiucom : Machach ancora in gol, la battuta di Chiariello: 'Ma cosa ho fatto di male?' #CalcioNapoli #napoli… - DomPepeModerato : RT @Chiariello_CS: Ma cosa ho fatto di male per vedere Machach fare 2 gol consecutivi dopo aver detto che è una vergogna vederlo ancora nel… - CalcioNapoli24 : - TOSADORIDANIELA : RT @Chiariello_CS: Ma cosa ho fatto di male per vedere Machach fare 2 gol consecutivi dopo aver detto che è una vergogna vederlo ancora nel… - infoitsport : VIDEO Wisla Cracovia-Napoli 1-2: ancora Machach come a Monaco, vantaggio azzurro all’85’ -

Ultime Notizie dalla rete : Machach ancora Calcio Napoli, vittoria in rimonta nell'amichevole contro il Wisla Cracovia Al 19 Wisla ancora vicino al gol: il neo - entrato Hugi si libera bene dalla sinistra, ma il tiro a ... Il Napoli riesce a giocare meglio e addirittura passa in vantaggio con Machach: al 40 il francese, ...

Repubblica - Machach ancora protagonista, aumentano le chance per una nuova sistemazione Napoli - Protagonisti Politano e Machach contro il Wisla Cracovia che si sono alternati nel ruolo di centravanti. Davanti tocca a Machach, Politano e Zedadka, un inno all'emergenza del Napoli. Il francese Machach al secondo gol consecutivo: dopo Monaco, si mette in mostra pure con il Wisla Cracovia. Il suo pre - campionato è ...

Machach (ancora) in gol: il Napoli passa avanti all'85' a Cracovia Tutto Napoli Machach ancora in gol, la battuta di Chiariello: “Ma cosa ho fatto di male?” Zinedine Machach ancora in gol anche nella vittoria con il Wisla Cracovia. Arriva il tweet di Umberto Chiariello sul giocatore.

Machach, una carriera tra colpi di classe e colpi…di testa Zinedine Machach si è reso protagonista di entrambe le ultime due amichevoli giocate dal Napoli contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Nelle due trasferte il calciatore francese ha messo in mostra que ...

Al 19 Wislavicino al gol: il neo - entrato Hugi si libera bene dalla sinistra, ma il tiro a ... Il Napoli riesce a giocare meglio e addirittura passa in vantaggio con: al 40 il francese, ...Napoli - Protagonisti Politano econtro il Wisla Cracovia che si sono alternati nel ruolo di centravanti. Davanti tocca a, Politano e Zedadka, un inno all'emergenza del Napoli. Il franceseal secondo gol consecutivo: dopo Monaco, si mette in mostra pure con il Wisla Cracovia. Il suo pre - campionato è ...Zinedine Machach ancora in gol anche nella vittoria con il Wisla Cracovia. Arriva il tweet di Umberto Chiariello sul giocatore.Zinedine Machach si è reso protagonista di entrambe le ultime due amichevoli giocate dal Napoli contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia. Nelle due trasferte il calciatore francese ha messo in mostra que ...