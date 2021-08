«Ma tu credi nel ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez?» (Di giovedì 5 agosto 2021) Le conversazioni leggere (finalmente!) dell’estate 2021 finiscono prima o poi tutte intorno a questa domanda: «Credi nel ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez?». Ci si divide in due categorie (con un’aggiunta di eventuali sottoclassi): chi ha guardato sognante lo sbarco dei due a Capri mano nella mano e chi alza le sopracciglia: «è solo pubblicità». La prova cardine dei sostenitori di quest’ultima tesi sta nella foto vista yacht in cui lui appoggia la mano sul sedere di lei, copia rivisitata del videoclip di «Jenny from the block» che vedeva protagonisti la popstar e l’attore. Allora erano i primi anni Duemila, quelli della prima volta. Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 agosto 2021) Le conversazioni leggere (finalmente!) dell’estate 2021 finiscono prima o poi tutte intorno a questa domanda: «Credi nel ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez?». Ci si divide in due categorie (con un’aggiunta di eventuali sottoclassi): chi ha guardato sognante lo sbarco dei due a Capri mano nella mano e chi alza le sopracciglia: «è solo pubblicità». La prova cardine dei sostenitori di quest’ultima tesi sta nella foto vista yacht in cui lui appoggia la mano sul sedere di lei, copia rivisitata del videoclip di «Jenny from the block» che vedeva protagonisti la popstar e l’attore. Allora erano i primi anni Duemila, quelli della prima volta.

giusymum : @CCarloc @Corriere Forse vivi nel mondo dei sogni, i locali hanno organizzato cerimonie anche quando nn erano conse… - Lorenzo33594128 : @Vatenerazzurro1 Nel calcio di oggi se una persona cambia squadra è principalmente perché lo ha scelto lui, puoi no… - Rossy4618 : @Baldaranza Tu ci credi che la mia gatta cerca di infilarsi nel frigo per il caldo? ?? - LadyCaga8 : @analfabetifunz2 @birbas3l3kta @kgb137 @repubblica Certo solo se credi nel virus puoi essere salvato. Siete malati dentro. - Hln3A : RT @theweirdSofi: - Non cerco un amore impossibile. Non l'ho mai cercato. Però Romeo ha ragione. Giulietta è il sole nel bel mezzo della no… -

Ultime Notizie dalla rete : credi nel Barbra Streisand, i miei inediti presi dalla cassaforte Quando credi nella verità e nel potere del vero, non puoi sopportare le bugie. Questo era il momento di andare a ripescare nella cassaforte cose che non avevo ancora pubblicato. Credo nel fato e nel ...

Le bugie che ci hanno raccontato sul significato di autostima ... viene usata come un giustificativo per tutto : non ce la fai? È perché non credi in te stessa. Ce ...affrontare e degli sforzi che abbiamo fatto può invece aiutarci a capire come siamo cambiate nel ...

Barbra Streisand, i miei inediti presi dalla cassaforte Agenzia ANSA Il Siena ci crede. Ripescaggio a un passo Nella tarda serata di ieri la Figc ha reso nota la graduatoria delle aventi diritto: i bianconeri sono quinti e pronti al salto in C ...

Spalletti crede nel suo Napoli: «Ho visto una cosa molto positiva» Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro» Le sue parole. Vince ancora il Napoli di Luciano Spalletti, che crede negli azzurr ...

Quandonella verità epotere del vero, non puoi sopportare le bugie. Questo era il momento di andare a ripescare nella cassaforte cose che non avevo ancora pubblicato. Credofato e...... viene usata come un giustificativo per tutto : non ce la fai? È perché nonin te stessa. Ce ...affrontare e degli sforzi che abbiamo fatto può invece aiutarci a capire come siamo cambiate...Nella tarda serata di ieri la Figc ha reso nota la graduatoria delle aventi diritto: i bianconeri sono quinti e pronti al salto in C ...Positiva in particolare la riconferma dei giovani, stanno facendo bene affinchè si possa ben sperare nel loro futuro» Le sue parole. Vince ancora il Napoli di Luciano Spalletti, che crede negli azzurr ...