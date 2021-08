“Ma quale matrimonio!”. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo le voci arriva la spifferata che gela tutti (Di giovedì 5 agosto 2021) Per capire quanto profondo sia il legame tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli basta andare indietro di qualche giorno. Per il compleanno di Pierpaolo, Giulia si era lasciata andare una dedica sui social che lascia poco spazio all’interpretazione. “Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Per capire quanto profondo sia il legame trabasta andare indietro di qualche giorno. Per il compleanno disi era lasciata andare una dedica sui social che lascia poco spazio all’interpretazione. “Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene)fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con ...

