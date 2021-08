Lukaku: il triangolo sì. Il belga apre al valzer delle punte (Di giovedì 5 agosto 2021) Lukaku manda messaggi d’amore al Chelsea e ora per l’Inter è un bel rebus. I nerazzurri devono guardarsi intorno ma il tempo è poco Per l’Inter si prospetta uno degli scenari peggiori: Lukaku avrebbe manifestato alla dirigenza la volontà di lasciare Milano per tornare al Chelsea dopo dieci anni. I nerazzurri, a circa due settimane dall’inizio del campionato, dovranno rimboccarsi le maniche e sudare non poco per trovare un sostituto. La situazione economica Ormai pare cosa fatta. L’addio di Lukaku all’Inter dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La cifra con cui il Chelsea sarebbe sul punto di strapparlo ai nerazzurri si aggira ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021)manda messaggi d’amore al Chelsea e ora per l’Inter è un bel rebus. I nerazzurri devono guardarsi intorno ma il tempo è poco Per l’Inter si prospetta uno degli scenari peggiori:avrebbe manifestato alla dirigenza la volontà di lasciare Milano per tornare al Chelsea dopo dieci anni. I nerazzurri, a circa due settimane dall’inizio del campionato, dovranno rimboccarsi le maniche e sudare non poco per trovare un sostituto. La situazione economica Ormai pare cosa fatta. L’addio diall’Inter dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La cifra con cui il Chelsea sarebbe sul punto di strapparlo ai nerazzurri si aggira ...

Advertising

masini_niccolo : “Il triangolo no, non l’avevo considerato…” ?? #CalcioMercato #Lukaku #Zapata #Abraham #Inter #Atalanta #Chelsea - ale18riva : Triangolo di mercato pazzesco. Zapata all’Inter giusto rimpiazzo di Lukaku (Inter ora sulla carta più debole del Mi… - sportli26181512 : Atalanta, triangolo di mercato con Inter e Chelsea: se parte Zapata, occhi su Abraham: La cessione di Romelu Lukaku… - tuttoatalanta : Juve: 2 anni a Chiellini, 5 a Kaio Jorge e ora tocca a Dybala. Inter: l’offerta da 100 milioni del Chelsea per Luka… -