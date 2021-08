Lukaku dall'Inter al Chelsea per oltre 100 milioni. Al soldo non si comanda. Tutti contenti? Forse...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Cassano sul mercato dell'Inter: 'Dopo Lukaku, vai dall'Atletico e chiedi Joao Felix' - Glongari : Dall’anticipazione del 27 luglio ad una trattativa in definizione. #Lukaku - #Chelsea #CFC - AleTilli : Ribadisco la mia posizione: Inter con suning -4 posto -4 posto -2 posto -Campioni d’Italia Sono delusissimo d… - gabrirulla : RT @corradone91: Duvan #Zapata: 30 anni, valutazione sui 50mln. Ha già raggiunto il suo apice e può solo calare. Tipico giocatore che, seco… - Alessan04170580 : @marifcinter Mi aspettavo di più dall'uomo Lukaku -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku dall

sta per passare'Inter al Chelsea. I londinesi alzano l'offerta (oltre i 100 milioni): i nerazzurri e il giocatore riflettono. Novanta. Anzi, facciamo cento. Non bastano? Siamo disposti ad ...Ecco quanto riportato'emittente: 'Sedovesse lasciare Milano, allora l'Inter non prenderà in considerazione nessun discorso per la cessione di Lautaro Martinez, in scadenza di contratto ...Romelu Lukaku comunica alla squadra ed al mister Inzaghi l'addio all'Inter, che adesso teme l'esodo di altri big del roster ...Lukaku sta per passare dall'Inter al Chelsea. I londinesi alzano l'offerta (oltre i 100 milioni): i nerazzurri e il giocatore riflettono. Novanta. Anzi, ...