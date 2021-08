Lukaku al Chelsea? Protesta dei tifosi: maglia lanciata sul marciapiede – VIDEO (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano le proteste sotto la sede dell’Inter. Un tifoso nerazzurro ha abbandonato sul marciapiede la nuova maglia del club – VIDEO I tifosi non riescono ad accettare la possibilità che Lukaku si trasferisca al Chelsea. Dopo lo striscione e il comunicato della Curva Nord di ieri, anche nel pomeriggio di oggi sono proseguite le proteste in Viale della Liberazione. In particolare, un tifoso nerazzurro si è presentato sotto la sede e si è tolto la maglietta dell’Inter, lasciandola poi in segno di Protesta sul marciapiede. Un tifoso si toglie la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano le proteste sotto la sede dell’Inter. Un tifoso nerazzurro ha abbandonato sulla nuovadel club –non riescono ad accettare la possibilità chesi trasferisca al. Dopo lo striscione e il comunicato della Curva Nord di ieri, anche nel pomeriggio di oggi sono proseguite le proteste in Viale della Liberazione. In particolare, un tifoso nerazzurro si è presentato sotto la sede e si è tolto la maglietta dell’Inter, lasciandola poi in segno disul. Un tifoso si toglie la ...

