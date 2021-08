Lukaku al Chelsea, cambia tutto? L’Inter potrebbe ripensarci (Di giovedì 5 agosto 2021) Lukaku Chelsea, cambio di rotta? Zhang ci sta seriamente pensando: le ultime sul possibile futuro di Romelu Lukaku Sono ore frenetiche in casa Inter. La possibile e sempre più probabile cessione al Chelsea di Romelu Lukaku ha mandato su tutte le furie tifosi, diregenza e anche Simone Inzaghi, che non si aspettava una simile decisione da parte della società. Le lamentele sono arrivate fino in Cina, dove il presidente Zhang sta guardando preoccupato l’evolversi della situazione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero in corso alcune riflessioni in questi minuti da parte del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021), cambio di rotta? Zhang ci sta seriamente pensando: le ultime sul possibile futuro di RomeluSono ore frenetiche in casa Inter. La possibile e sempre più probabile cessione aldi Romeluha mandato su tutte le furie tifosi, diregenza e anche Simone Inzaghi, che non si aspettava una simile decisione da parte della società. Le lamentele sono arrivate fino in Cina, dove il presidente Zhang sta guardando preoccupato l’evolversi della situazione: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero in corso alcune riflessioni in questi minuti da parte del ...

