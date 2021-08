Lucca e Garfagnana | quasi 600 mila euro per il bando delle città murate

(Di giovedì 5 agosto 2021) E' stato pubblicato l'elenco dei comuni che si sono aggiudicati i contributi delper interventi di sostegno per lee le fortificazioni della Toscana. Accedono al contributo in ...

Advertising

QuiNewsGarfagna : Covid, 74 casi tra Piana, Versilia e Garfagnana - QuiNewsVersilia : Covid, 74 casi tra Piana, Versilia e Garfagnana - QuiNewsLucca : Covid, 74 casi tra Piana, Versilia e Garfagnana - LucadaButi : @aforista_l VAGLI prov di Lucca nella bellissima Garfagnana - QuiNewsGarfagna : Covid, i nuovi contagi sono 101 -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca Garfagnana

LA NAZIONE

... i siti interessati e i relativi finanziamenti regionali:, restauro Rocca di Nozzano Castello ... 200mila euro Castiglione di, progetto di restauro e riqualificazione del percorso della ...Sono 74 i nuovi casi di contagio da Covid - 19 emersi nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale ditra Piana, Versilia e, dove complessivamente da inizio pandemia le persone positive sono ad oggi 26.226. Non si registra alcun nuovo decesso , il che mantiene la triste conta delle ...Lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore… Dopo il pienone dell’anno passato, il comico Jonathan Canini torna sul palco del festival Mont’Alfonso sotto le ...Si voterà il 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative. lo ha reso noto il Ministero dell'Interno. Nella nostra provincia gli elettori saranno chiamati alle urne per il rinnovo dei sindaci e dei co ...