Love is in the air, trama 5 agosto: Serkan chiederà ad Engin di indagare su Efe (Di giovedì 5 agosto 2021) Love is in the air focalizzerà ancora l'attenzione sulla fine della storia d'amore tra Eda e Serkan, come rivela la trama di oggi, giovedì 5 agosto. La ragazza ha avuto un incidente ed è caduta in una buca dove l'ha ritrovata Bolat dopo aver notato la sua assenza al campo base. Serkan l'ha portata subito dal medico e ha constatato che Eda aveva perso la memoria ed era convinta che stessero ancora insieme. A quel punto, per accudirla l'ha portata nel suo cottage estivo, ma durante il tragitto la ragazza ha recuperato la memoria. I due giovani hanno trascorso la notte insieme tra ricordi e nostalgie e ...

