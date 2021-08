Lotta, Olimpiadi Tokyo: sfuma il sogno d’oro di Frank Chamizo. Domani si giocherà il bronzo nei 74 kg (Di giovedì 5 agosto 2021) Frank Chamizo spreca una buona occasione e deve rimandare di altri tre anni il sogno di laurearsi campione olimpico, in seguito alla sconfitta in semifinale contro il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau nella categoria 74 kg della Lotta libera ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il 29enne italo-cubano, già bronzo a Rio de Janeiro nel 2016 (nei 65 kg), affronterà Domani il vincente del turno di ripescaggio tra l’americano Kyle Dake ed il cubano Jeandry Garzon Caballero nella finale per il 3°/5° posto con l’obiettivo di confermarsi sul podio per la seconda edizione a ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)spreca una buona occasione e deve rimandare di altri tre anni ildi laurearsi campione olimpico, in seguito alla sconfitta in semifinale contro il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau nella categoria 74 kg dellalibera ai Giochi Olimpici di2021. Il 29enne italo-cubano, giàa Rio de Janeiro nel 2016 (nei 65 kg), affronteràil vincente del turno di ripescaggio tra l’americano Kyle Dake ed il cubano Jeandry Garzon Caballero nella finale per il 3°/5° posto con l’obiettivo di confermarsi sul podio per la seconda edizione a ...

