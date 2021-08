Lotta, Olimpiadi Tokyo: Myles Amine vince un bronzo storico per San Marino nei -86 kg! (Di giovedì 5 agosto 2021) Proseguono le Olimpiadi da sogno di San Marino, che porta a casa la terza medaglia complessiva a Tokyo grazie al Lottatore Myles Amine. Il 24enne nativo del Michigan, già capace di salire sul podio in passato a livello continentale tra Campionati Europei e European Games, ha sfruttato l’occasione della vita classificandosi al terzo posto nel torneo olimpico dei -86 kg stile libero. La rappresentanza sanmarinese, che non aveva mai raccolto nemmeno una medaglia olimpica fino a due settimane fa, si porta così a quota 3 podi in quel di Tokyo dopo il bronzo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Proseguono leda sogno di San, che porta a casa la terza medaglia complessiva agrazie altore. Il 24enne nativo del Michigan, già capace di salire sul podio in passato a livello continentale tra Campionati Europei e European Games, ha sfruttato l’occasione della vita classificandosi al terzo posto nel torneo olimpico dei -86 kg stile libero. La rappresentanza sanmarinese, che non aveva mai raccolto nemmeno una medaglia olimpica fino a due settimane fa, si porta così a quota 3 podi in quel didopo ildi ...

Advertising

Gazzetta_it : Lotta Chamizo alle 11.15 insegue la finale per l’oro #Tokyo2020 - SkyTG24 : Tokyo 2020, dall’atletica alla lotta: tutti gli italiani in gara giovedì 5 agosto - rnzemc : RT @SanMarino_RTV: MYLES AMINE MULARONI vince la terza medaglia per #SanMarino alle #Olimpiadi #Tokyo2020 - gbrle02 : RT @SanMarino_RTV: MYLES AMINE MULARONI vince la terza medaglia per #SanMarino alle #Olimpiadi #Tokyo2020 - TheZioSG : RT @GoriniElia: È anche l' #Olimpiadi di #SanMarino che vince anche la terza #medaglia con Myles Amine nella #lotta #Wrestling a #Tokio2020… -