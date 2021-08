Lotta, Olimpiadi Tokyo: assegnati i primi due titoli nello stile libero, Giappone ancora in trionfo al femminile (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella giornata contraddistinta dall’esordio di Frank Chamizo, sconfitto poi in semifinale e costretto a giocarsi domani la finale per il bronzo nei 74 kg, si sono disputate le finali di altre tre categorie per quanto riguarda la Lotta ai Giochi Olimpiadi di Tokyo 2021. Nei 57 kg stile libero si è imposto come da pronostico il russo Zavur Uguev, che si conferma il dominatore della categoria di peso più leggera (dopo aver vinto gli ultimi due Mondiali) sconfiggendo per 7-4 nell’atto conclusivo l’indiano Kumar Ravi. Completano il podio in terza posizione il kazako Nurislam Sanayev e l’americano Thomas Patrick ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella giornata contraddistinta dall’esordio di Frank Chamizo, sconfitto poi in semifinale e costretto a giocarsi domani la finale per il bronzo nei 74 kg, si sono disputate le finali di altre tre categorie per quanto riguarda laai Giochidi2021. Nei 57 kgsi è imposto come da pronostico il russo Zavur Uguev, che si conferma il dominatore della categoria di peso più leggera (dopo aver vinto gli ultimi due Mondiali) sconfiggendo per 7-4 nell’atto conclusivo l’indiano Kumar Ravi. Completano il podio in terza posizione il kazako Nurislam Sanayev e l’americano Thomas Patrick ...

Advertising

Gazzetta_it : Lotta Chamizo alle 11.15 insegue la finale per l’oro #Tokyo2020 - SkyTG24 : Tokyo 2020, dall’atletica alla lotta: tutti gli italiani in gara giovedì 5 agosto - damy85twit : RT @SanMarino_RTV: MYLES AMINE MULARONI vince la terza medaglia per #SanMarino alle #Olimpiadi #Tokyo2020 - donnedisport : RT @AlleyOop24: Il primo oro italiano ai Giochi è di Vito Dell’Aquila nel taekwondo. Vito aveva registrato, con la nazionale di #taekondo… - TrasteroEurocat : RT @SanMarino_RTV: MYLES AMINE MULARONI vince la terza medaglia per #SanMarino alle #Olimpiadi #Tokyo2020 -