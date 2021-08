Lorenzo Zazzeri, ritrovato il borsone delle Olimpiadi rubato a Firenze: “Ovviamente era praticamente vuoto, ho perso le speranze” (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo aver lanciato un accorato appello ai ladri dicendo di esser pronto anche a pagare un riscatto, il campione olimpico di nuoto Lorenzo Zazzeri ha ritrovato il suo borsone, quello con i ricordi e il materiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 da cui è appena tornato vincitore di una medaglia d’argento, che gli era stato rubato un paio di giorni fa a Firenze. Le sue cose sono stare ritrovate sotto un ponte in riva all’Arno come lui stesso ha annunciato nelle sue storie di Instagram, senza nascondere l’amarezza per quanto i ladri si sono portati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo aver lanciato un accorato appello ai ladri dicendo di esser pronto anche a pagare un riscatto, il campione olimpico di nuotohail suo, quello con i ricordi e il materialedi Tokyo 2020 da cui è appena tornato vincitore di una medaglia d’argento, che gli era statoun paio di giorni fa a. Le sue cose sono stare ritrovate sotto un ponte in riva all’Arno come lui stesso ha annunciato nelle sue storie di Instagram, senza nascondere l’amarezza per quanto i ladri si sono portati ...

