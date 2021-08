Lockdown a settembre: torna l’incubo. Nuove restrizioni in Israele per colpa della variante Delta (Di giovedì 5 agosto 2021) torna l’incubo Lockdown. Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha spiegato che non ci sarà altra scelta visto che la variante Delta del Covid-19 è predominante in tutta Europa e non solo. La sua estrema contagiosità, alimentata anche dal fatto che i sintomi da variante Delta sono facilmente confondibili con altro e poco allarmanti, spaventa il governo che ha deciso così di correre ai ripari e cominciare a mettere in guardia la popolazione e preparali all’eventualità. Nuove restrizioni per colpa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 agosto 2021). Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha spiegato che non ci sarà altra scelta visto che ladel Covid-19 è predominante in tutta Europa e non solo. La sua estrema contagiosità, alimentata anche dal fatto che i sintomi dasono facilmente confondibili con altro e poco allarmanti, spaventa il governo che ha deciso così di correre ai ripari e cominciare a mettere in guardia la popolazione e preparali all’eventualità.per...

