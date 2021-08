Livio Cori | ecco chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo e il mistero sul suo segreto

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 agosto 2021) Archiviata la lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio,adesso sta frequentando. I due sono stati paparazzati da Chi in un esclusivo resort in Puglia mentre si scambiavano coccole e baci in spiaggia. Qualche settimana fa ospite di Francesca Fagnani a Belve, la cantante di Essere Una Donna aveva provato a mantenere segreta l’identità del suocompagno: “Innamorata forse è un parolone. Però posso dire che sto bene. Quindi non mi va di rispondere a questa domanda, non mi va di fare nomi. Me la voglio vivere con calma. Non smentisco e non confermo niente per il momento. Con la ...