LIVE Stati Uniti-Australia 97-78, Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA stacca il pass per la finale (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La partita termina qua, Team USA vince 97-78 e vola in finale per l’oro. Grazie per aver seguito questa sfida con noi, alla prossima! 97-78 Altra schiacciatona di McGee. 95-78 1/2 ai liberi per Reath. 95-77 Schiacciata di McGee. 93-77 Due liberi a segno di Exum. 93-75 Bomba di Sobey. 93-72 Sobey segna due liberi. 93-70 LaVine vola sull’alley-oop di Holiday e inchioda con una schiacciatona. 91-70 Bomba di LaVine. 88-70 Due punti per Reath. 88-68 Tap-in vincente di Middleton. 86-68 Tripla di Mills. 86-65 Due punti per Mills. 86-63 Booker su assist di Tatum. 84-63 Ingles appoggia al ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa partita termina qua,USA vince 97-78 e vola inper l’oro. Grazie per aver seguito questa sfida con noi, alla prossima! 97-78 Altra schiacciatona di McGee. 95-78 1/2 ai liberi per Reath. 95-77 Schiacciata di McGee. 93-77 Due liberi a segno di Exum. 93-75 Bomba di Sobey. 93-72 Sobey segna due liberi. 93-70 LaVine vola sull’alley-oop di Holiday e inchioda con una schiacciatona. 91-70 Bomba di LaVine. 88-70 Due punti per Reath. 88-68 Tap-in vincente di Middleton. 86-68 Tripla di Mills. 86-65 Due punti per Mills. 86-63 Booker su assist di Tatum. 84-63 Ingles appoggia al ...

