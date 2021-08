LIVE Stati Uniti-Australia 42-45, Olimpiadi basket in DIRETTA: inizia il terzo periodo (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51-45 Ancora KD, Australia in nettissima difficoltà. 49-45 Gioco da tre punti vincente di Durant. 46-45 E ora c’è il sorpasso firmato Holiday. 44-45 Il terzo periodo si apre con una penetrazione vincente di Holiday. Finisce qua il secondo quarto. 42-45 Holiday va dentro e riporta Team USA a -3. 40-45 Ancora KD! 38-45 Bomba del -7 di Tatum. 35-45 1/2 ai liberi per Adebayo. 34-45 1/2 ai liberi per Thybulle. 34-44 Devin Booker risponde a tono. 31-44 BOMBA ASSURDA DI MILLS! 31-41 1/2 ai liberi per Holiday. 30-41 2/2 ai liberi per Booker. 6.51 Fallo antisportivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51-45 Ancora KD,in nettissima difficoltà. 49-45 Gioco da tre punti vincente di Durant. 46-45 E ora c’è il sorpasso firmato Holiday. 44-45 Ilsi apre con una penetrazione vincente di Holiday. Finisce qua il secondo quarto. 42-45 Holiday va dentro e riporta Team USA a -3. 40-45 Ancora KD! 38-45 Bomba del -7 di Tatum. 35-45 1/2 ai liberi per Adebayo. 34-45 1/2 ai liberi per Thybulle. 34-44 Devin Booker risponde a tono. 31-44 BOMBA ASSURDA DI MILLS! 31-41 1/2 ai liberi per Holiday. 30-41 2/2 ai liberi per Booker. 6.51 Fallo antisportivo ...

zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Australia 23-33 Olimpiadi basket in DIRETTA: gli australiani raggiungono il +10 - #Stati #Uniti-A… - zazoomblog : LIVE – Australia-Stati Uniti finale bronzo calcio femminile Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Australia-Stati #Uniti #finale - zazoomblog : LIVE – Australia-Stati Uniti finale bronzo calcio femminile Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Australia-Stati #Uniti #finale - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Australia Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA a caccia della finale ma occhio a Mills e Ingles -… - agathachaos : @dangerousofi Ci sono stati due concerti finora... quello di Marshmello dove lui ha cantato realmente in live e que… -