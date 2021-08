LIVE Stati Uniti-Australia 23-33 | Olimpiadi basket in DIRETTA | gli australiani raggiungono il +10

(Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-41 2/2 ai liberi per Booker. 6.51 Fallo antisportivo fischiato a Thybulle. 28-41 Durant prova a ridestare i suoi con un canestro ad altissimo coefficiente di difficoltà. 26-41 E Landale porta l’a +15. 26-39 Thybulle segna da sotto in contropiede, prende fallo e realizza il libero aggiuntivo. 26-36 Un altra bomba per Exum! 26-33 Gioco da tre punti di Durant. 23-33 Exum va dentro e segna il +10. 23-31 Tecnico all’, Lillard realizza il libero. 22-31 Kay dal post. 22-29 Jumper dalla media di Lillard. 20-29 2/3 ai liberi per Goulding. 20-27 Altra bomba di ...

zazoomblog : LIVE – Australia-Stati Uniti finale bronzo calcio femminile Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Australia-Stati #Uniti #finale - zazoomblog : LIVE – Australia-Stati Uniti finale bronzo calcio femminile Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Australia-Stati #Uniti #finale - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Australia Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA a caccia della finale ma occhio a Mills e Ingles -… - agathachaos : @dangerousofi Ci sono stati due concerti finora... quello di Marshmello dove lui ha cantato realmente in live e que… - Annarit09129765 : Questo è movimento lento con Annalisa la prima sera a battiti live che naturalmente non mi sono persa e tu e lei si… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Stati

... came to mind on Sunday 1 August, in the early afternoon, watchingcoverage of the ... I sì sono350, i no 44. Il testo passa ora al... Recovery plan a colpi di espropri Espropriazione e ...Il fuoco dallo Zingariello si è spostato rapidamente nella zona di San Sossio e sonomomenti davvero di timore. Sono al fianco dei cittadini. Non abbasseremo la guardia e individueremo i ...Battiti Live 2021: diretta, cantanti, scaletta, ospiti internazionali ed esibizioni on the road quanrta puntata 3 agosto. Ecco tutti i nomi degli artisti.Torna stasera su Italia 1 in prima serata Battiti Live 2021: ecco la scaletta della terza puntata, con Michele Bravi, Emma ed Ermal Meta. Stasera su Italia1 intorno alle 21:20 torna in TV Battiti Live ...