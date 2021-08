LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Frank Chamizo sconfitto in semifinale, domani si giocherà il bronzo (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la finalina di Chamizo! 11.35 Superiorità schiacciante da parte del russo Zaurbek Sidakov, che si impone per manifesta superiorità sul kazako Daniyar Kaisanov e accede alla finale per il titolo. 11.32 In corso di svolgimento la seconda semifinale dei 74 kg, che designerà l’avversario del bielorusso nella finale per l’oro. 11.29 Chamizo tornerà a combattere domani nella finale per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento asempre su OA Sport per la finalina di! 11.35 Superiorità schiacciante da parte del russo Zaurbek Sidakov, che si impone per manifesta superiorità sul kazako Daniyar Kaisanov e accede alla finale per il titolo. 11.32 In corso di svolgimento la secondadei 74 kg, che designerà l’avversario del bielorusso nella finale per l’oro. 11.29tornerà a combatterenella finale per il ...

Advertising

diegonanni76 : LIVE #Olympics Dopo le medaglie della notte, per oggi appuntamenti con la lotta (11.15 con Chorizo), il karate (B… - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Paltrineri bronzo nella 10 km, argento di Rizza nella… - glooit : Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Paltrineri bronzo nella 10 km, argento di Rizza nella… - zazoomblog : LIVE Lotta Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Frank Chamizo vola ai quarti di finale! Prosegue il cammino dell’azzurro -… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 Lotta 74 kg: Frank Chamizo insegue una medaglia DIRETTA - #Tokyo #Lotta #Frank #Chamizo #insegue -