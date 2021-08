LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Chamizo si gioca il bronzo, Conyedo a caccia di una medaglia nei 97 kg! (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone di Abraham Conyedo – Cronaca semifinale Chamizo – Video semifinale Chamizo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gara della Lotta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Day-6 fondamentale in chiave azzurra, con Frank Chamizo impegnato nella finale per il bronzo nei 74 kg e con il debutto di Abraham Conyedo nei 97 kg. Quest’ultimo se la vedrà al primo turno con il rumeno Albert Saritov per mettere ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone di Abraham– Cronaca semifinale– Video semifinaleBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sesta giornata di gara dellaai Giochi Olimpici di2021. Day-6 fondamentale in chiave azzurra, con Frankimpegnato nella finale per ilnei 74 kg e con il debutto di Abrahamnei 97 kg. Quest’ultimo se la vedrà al primo turno con il rumeno Albert Saritov per mettere ...

