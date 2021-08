LIVE – Liverpool-Bologna, amichevole precampionato 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) La diretta testuale di LIVErpool-Bologna. I rossoblù, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A 2021/2022, si preparano a disputare una nuova amichevole di prestigio contro il LIVErpool. Gli uomini guidati dal tecnico Sinisa Mihajlovic, in vista della prima giornata di campionato contro la Salernitana, scenderanno in campo nella giornata odierna di giovedì 5 agosto alle ore 18:00. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso un LIVE testuale. COME SEGUIRE IL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) La diretta testuale dirpool-. I rossoblù, a meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A/2022, si preparano a disputare una nuovadi prestigio contro ilrpool. Gli uomini guidati dal tecnico Sinisa Mihajlovic, in vista della prima giornata di campionato contro la Salernitana, scenderanno in campo nella giornata odierna di giovedì 5 agosto alle ore 18:00. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale attraverso untestuale. COME SEGUIRE IL MATCH TUTTE LE AMICHEVOLI DEI CLUB DI SERIE A AGGIORNA LA ...

