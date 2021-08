LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Viviana Bottarosi gioca il bronzo nel kata! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.09 – Nuovamente buongiorno amici di OA Sport. La DIRETTA ricomincerà con semifinali e finali di Kata femminile e Kumite (uomini -67 kg e donne -55 kg) dalle 12 e 15. Attualmente in corso le eliminatorie del Kumite donne -55 kg. Nessuna italiana impegnata in questa categoria. 8.17 Grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con le Olimpiadi su OA Sport. 8.16 La nostra DIRETTA LIVE si chiude temporaneamente qui, si ripartirà alle 10 italiane (le 17 locali) con qualificazioni, semifinali e finali del kumitè -55 kg ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.09 – Nuovamente buongiorno amici di OA Sport. Laricomincerà con semifinali e finali di Kata femminile e Kumite (uomini -67 kg e donne -55 kg) dalle 12 e 15. Attualmente in corso le eliminatorie del Kumite donne -55 kg. Nessuna italiana impegnata in questa categoria. 8.17 Grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con lesu OA Sport. 8.16 La nostrasi chiude temporaneamente qui, si ripartirà alle 10 italiane (le 17 locali) con qualificazioni, semifinali e finali del kumitè -55 kg ...

Advertising

Eurosport_IT : Viviana Bottaro è pronta ad incantare! ???????? ?? Segui LIVE: - ilcirotano : LIVE Olimpiadi, lotta: Chamizo cade in semifinale. Karate: Bottaro in finale per il bronzo - - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Viviana Bottaro è pronta ad incantare! ???????? ?? Segui LIVE: - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Viviana Bottaro è pronta ad incantare! ???????? ?? Segui LIVE: - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Gli azzurri del karate sono pronti a scendere sul tatami ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTe… -