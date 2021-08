LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Viviana Bottaro accede alla finale per il bronzo, si ritira Angelo Crescenzo! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.22 Ora l’incontro della Pool A tra il kazako Assadilov e il turco Samdan. 6.19 Kalnins supera 4-2 il venezuelano Madera Delgado. 6.16 SI ritira Angelo Crescenzo! Cancellati tutti i successivi incontri dell’azzurro che sembra aver dunque chiuso qui la sua Olimpiade. 6.14 Si prosegue con l’incontro tra il venezuelano Madera Delgado e il lettone Kalnins. 6.12 Almasatfa vince 7-4 su da Costa. 6.10 Yuko del giordano che si porta sul 7-4. 6.07 Altro ippon del giordano poi waza-ari del francese che ora è sotto 6-4. 6.05 L’ippon di Almasatfa, 3-0. 6.03 Sago trova uno ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.22 Ora l’incontro della Pool A tra il kazako Assadilov e il turco Samdan. 6.19 Kalnins supera 4-2 il venezuelano Madera Delgado. 6.16 SICancellati tutti i successivi incontri dell’azzurro che sembra aver dunque chiuso qui la sua Olimpiade. 6.14 Si prosegue con l’incontro tra il venezuelano Madera Delgado e il lettone Kalnins. 6.12 Almasatfa vince 7-4 su da Costa. 6.10 Yuko del giordano che si porta sul 7-4. 6.07 Altro ippon del giordano poi waza-ari del francese che ora è sotto 6-4. 6.05 L’ippon di Almasatfa, 3-0. 6.03 Sago trova uno ...

