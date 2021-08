LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Viviana Bottaro accede alla finale per il bronzo, Angelo Crescenzo esordisce con una sconfitta! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.50 Yuko di Farzaliyev. 5.47 Ora il primo incontro della Pool A tra il turco Samdan e l’azero Farzaliyev. 5.46 Finisce così, Angelo Crescenzo inizia con una sconfitta la sua avventura olimpica. 5.45 Waza-ari per Madera Delgado, 0-5. 5.44 Il venezuelano si porta sul 3-0 con un nuovo yuko. 5.42 Altro yuko messo a segno da Madera Delgado, 0-2, 1’03” sul cronometro. 5.41 Yuko per il venezuelano. 5.40 Fase di studio nel primo minuto. 5.37 da Costa si impone 4-0 su Derafshipour, ora l’esordio dell’azzurro Angelo Crescenzo che sfiderà il venezuelano ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.50 Yuko di Farzaliyev. 5.47 Ora il primo incontro della Pool A tra il turco Samdan e l’azero Farzaliyev. 5.46 Finisce così,inizia con una sconfitta la sua avventura olimpica. 5.45 Waza-ari per Madera Delgado, 0-5. 5.44 Il venezuelano si porta sul 3-0 con un nuovo yuko. 5.42 Altro yuko messo a segno da Madera Delgado, 0-2, 1’03” sul cronometro. 5.41 Yuko per il venezuelano. 5.40 Fase di studio nel primo minuto. 5.37 da Costa si impone 4-0 su Derafshipour, ora l’esordio dell’azzurroche sfiderà il venezuelano ...

