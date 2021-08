LIVE Karate, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Busà a caccia dell’ultimo tassello mancante (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Karate, Olimpiadi, i favoriti gara per gara –Viviana Bottaro, è un bronzo storico nel kata femminile – VIDEO Viviana Bottaro medaglia di bronzo nel Karate a Tokyo 2020: riviviamo il kata dell’azzurra – Karate, ori per Spagna, Francia e Bulgaria nella prima giornata Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del Karate alle Olimpiadi di Tokyo. Al Nippon Budokan Luigi ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, i favoriti gara per gara –Viviana Bottaro, è un bronzo storico nel kata femminile – VIDEO Viviana Bottaro medaglia di bronzo nel2020: riviviamo il kata dell’azzurra –, ori per Spagna, Francia e Bulgaria nella prima giornata Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda giornata delalledi. Al Nippon Budokan...

