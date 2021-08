LIVE Francia-Slovenia 90-89, Olimpiadi basket in DIRETTA: Batum stoppa Prepelic, transalpini in finale! Non basta agli sloveni la tripla doppia di Doncic (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui dunque la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata olimpica! Sarà dunque Stati Uniti-Francia, alle 4:30 di sabato 7, la finale del torneo olimpico maschile. E c’è un paradosso: è possibile che questo stesso ultimo atto possa verificarsi domenica, in ragione delle semifinali femminili Stati Uniti-Serbia e Giappone-Francia di domani. TOP SCORER – Francia: De Colo 25; slovenia: Tobey 23 In venti secondi abbiamo visto: la terza ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui dunque la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata olimpica! Sarà dunque Stati Uniti-, alle 4:30 di sabato 7, la finale del torneo olimpico maschile. E c’è un paradosso: è possibile che questo stesso ultimo atto possa verificarsi domenica, in ragione delle semifinali femminili Stati Uniti-Serbia e Giappone-di domani. TOP SCORER –: De Colo 25;: Tobey 23 In venti secondi abbiamo visto: la terza ...

