LIVE Francia-Slovenia 0-0, Olimpiadi basket in DIRETTA: si inizia! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Palla a due alzata! E il primo possesso è sloveno. 13:00 Sta per iniziare questa seconda semifinale! 12:59 QUINTETTI – Francia: De Colo Fournier Batum Yabusele Gobert; Slovenia: Doncic Blazic Dragic Cancar Tobey 12:56 Terminata la cerimonia degli inni, tra pochissimo si parte! 12:53 Arriva intanto la bellissima notizia della medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel karate! 12:51 Tra poco la presentazione, con annessi inni nazionali, delle due squadre. 12:48 Altro dato particolare: a LIVEllo offensivo Francia e Slovenia, con USA e ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPalla a due alzata! E il primo possesso è sloveno. 13:00 Sta per iniziare questa seconda semifinale! 12:59 QUINTETTI –: De Colo Fournier Batum Yabusele Gobert;: Doncic Blazic Dragic Cancar Tobey 12:56 Terminata la cerimonia degli inni, tra pochissimo si parte! 12:53 Arriva intanto la bellissima notizia della medaglia di bronzo di Viviana Bottaro nel karate! 12:51 Tra poco la presentazione, con annessi inni nazionali, delle due squadre. 12:48 Altro dato particolare: allo offensivo, con USA e ...

