LIVE Francia-Argentina 2-0, Olimpiadi volley in DIRETTA: Clevenot trascina i transalpini! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Diagonale di Patry da posto due. 1-2 Mani-out di Conte. 1-1 Si fa perdonare immediatamente il martello francese. 0-1 Si riparte con un muro di Solè su Clevenot. 25-19 Ngapeth manda la Francia sul 2-0! 24-19 Fallo di accompagnata fischiato a Boyer, che era entrato per alzare il muro. 24-18 Non passa la battuta di Facundo, sono sei set-point per la Francia. 23-18 Conte gioca sulle mani alte del muro di Le Goff. 23-17 Continua lo show di Clevenot. 22-17 Passa in mezzo al muro Conte. 22-16 Diagonale nei due metri di Clevenot, ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Diagonale di Patry da posto due. 1-2 Mani-out di Conte. 1-1 Si fa perdonare immediatamente il martello francese. 0-1 Si riparte con un muro di Solè su. 25-19 Ngapeth manda lasul 2-0! 24-19 Fallo di accompagnata fischiato a Boyer, che era entrato per alzare il muro. 24-18 Non passa la battuta di Facundo, sono sei set-point per la. 23-18 Conte gioca sulle mani alte del muro di Le Goff. 23-17 Continua lo show di. 22-17 Passa in mezzo al muro Conte. 22-16 Diagonale nei due metri di, ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi basket, Slovenia e Francia si affrontano per un posto in finale. LIVE #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : ?? Semifinali: ???? STATI UNITI 97 - 78 Australia ???? ???? Francia - Slovenia ???? | ?? Live ore 13:00… - zazoomblog : LIVE Francia-Argentina 1-0 Olimpiadi volley in DIRETTA: transalpini ai limiti della perfezione! - #Francia-Argenti… - zazoomblog : LIVE – Francia-Argentina 0-0 (20-19) semifinale volley Tokyo 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Francia-Argentina #(20-… - zazoomblog : LIVE Francia-Argentina 0-0 Olimpiadi volley in DIRETTA: inizia la seconda semifinale! - #Francia-Argentina… -