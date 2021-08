LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Van Schip allunga! Viviani risale all’ottavo posto (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.13 Eccoci arrivati alla terza delle quattro prove dell’Omnium: la gara ad eliminazione! Attesa una prova di forza da parte di Elia Viviani! 10.11 Seconda batteria: accedono alla finalissima Braspennincx (Olanda) e le canadesi Genest e Mitchell. 10.07 Seconda batteria con: McCulloch (Australia), le canadesi Genest e Mitchell, Hinze (Germania), Braspennincx (Olanda) e Shmeleva (Comitato Olimpico Russo). 10.05 Prima batteria: accedono alla finalissima le ucraine Starikova e Basova, e la neozelandese Andrews! 10.02 Prima batteria con Zhong (Cina), Lee (Hong Kong), Gaxiola Gonzales (Messico), Andrews ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.13 Eccoci arrivati alla terza delle quattro prove dell’Omnium: la gara ad eliminazione! Attesa una prova di forza da parte di Elia! 10.11 Seconda batteria: accedono alla finalissima Braspennincx (Olanda) e le canadesi Genest e Mitchell. 10.07 Seconda batteria con: McCulloch (Australia), le canadesi Genest e Mitchell, Hinze (Germania), Braspennincx (Olanda) e Shmeleva (Comitato Olimpico Russo). 10.05 Prima batteria: accedono alla finalissima le ucraine Starikova e Basova, e la neozelandese Andrews! 10.02 Prima batteria con Zhong (Cina), Lee (Hong Kong), Gaxiola Gonzales (Messico), Andrews ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tra poco in pista Elia Viviani - #Ciclismo #pista #Olimpiadi… - diegonanni76 : LIVE #Olympics Dopo le medaglie della notte, per oggi appuntamenti con la lotta (11.15 con Chorizo), il karate (B… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Elia Viviani insegue un difficile bis nell’omnium - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 ciclismo su pista: omnium maschile Elia Viviani vuole il podio. RISULTATI in DIRETTA - #Tokyo… -