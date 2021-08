LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tra poco in pista Elia Viviani (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ganna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono campioni olimpici nell’Inseguimento a squadre – Il record del mondo degli azzurri – Come l’Italia ha battuto la Danimarca nella finale per l’oro – VIDEO Il successo da brividi di Ganna, Consonni, Milan e Lamon Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quarta giornata olimpica di Tokyo 2020 riservata al Ciclismo su pista. Dopo lo storico successo olimpico ottenuto nella giornata di ieri da parte del nostro quartetto azzurro formato da ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGanna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono campioni olimpici nell’Inseguimento a squadre – Il record del mondo degli azzurri – Come l’Italia ha battuto la Danimarca nella finale per l’oro – VIDEO Il successo da brividi di Ganna, Consonni, Milan e Lamon Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella quarta giornata olimpica di2020 riservata alsu. Dopo lo storico successo olimpico ottenuto nella giornata di ieri da parte del nostro quartetto azzurro formato da ...

