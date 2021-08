LIVE Brasile-Russia 25-18 21-25 24-26 23-25, Olimpiadi volley in DIRETTA: il ROC compie il miracolo e vola in finale! Fallimento per i campioni in carica (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.27 Grazie a tutti per averci seguito e continuare a restare aggiornati sulle Olimpiadi in nostra compagnia! 08.26 Sugli scudi sicuramente Maxim Mikhaylov che ha trascinato i suoi con ben 22 punti terminando come top scorer del match ma senza fare ace. Il migliore dei brasiliani è Leal con 18 punti e 1 ace ma sono tutti a steccare in una giornata da dimenticare: male Wallace e Lucarelli con 10/27 e 9/25 in termini di attacchi. Spicca la prestazione di Iakovlev con 9 punti su 13 e ben 3 muri. 08.22 La Russia vola in finale ai Giochi Olimpici di Tokyo! Dopo la ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.27 Grazie a tutti per averci seguito e continuare a restare aggiornati sullein nostra compagnia! 08.26 Sugli scudi sicuramente Maxim Mikhaylov che ha trascinato i suoi con ben 22 punti terminando come top scorer del match ma senza fare ace. Il migliore dei brasiliani è Leal con 18 punti e 1 ace ma sono tutti a steccare in una giornata da dimenticare: male Wallace e Lucarelli con 10/27 e 9/25 in termini di attacchi. Spicca la prestazione di Iakovlev con 9 punti su 13 e ben 3 muri. 08.22 Lain finale ai Giochi Olimpici di Tokyo! Dopo la ...

