LIVE Brasile-Russia 25-18 21-25 24-26 17-18, Olimpiadi volley in DIRETTA: equilibrio nel quarto set (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-23 Russia A DUE PUNTI DALLA FINALE! 22-22 ANCHE LUCARELLI SBAGLIA AL SERVIZIO 22-21 Altro errore al servizio dei russi: la palla scotta. 21-21 Pareggia i conti la Russia. 21-20 Wallace riporta avanti i verdeoro. 20-20 Pareggio di Volkov! 20-19 Errore russo ed ingresso di Volkov. 19-19 SI GIOCA PUNTO A PUNTO IL FINALE DI SET 18-18 PAREGGIO Brasile E TIMEOUT Russia! FINALE AL CARDIOPALMA 17-18 INVASIONE Russia! MANI FUORI MA INVASIONE! 16-18 Errore al servizio della Russia. 15-18 ACE PIANKOV E TIMEOUT ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23A DUE PUNTI DALLA FINALE! 22-22 ANCHE LUCARELLI SBAGLIA AL SERVIZIO 22-21 Altro errore al servizio dei russi: la palla scotta. 21-21 Pareggia i conti la. 21-20 Wallace riporta avanti i verdeoro. 20-20 Pareggio di Volkov! 20-19 Errore russo ed ingresso di Volkov. 19-19 SI GIOCA PUNTO A PUNTO IL FINALE DI SET 18-18 PAREGGIOE TIMEOUT! FINALE AL CARDIOPALMA 17-18 INVASIONE! MANI FUORI MA INVASIONE! 16-18 Errore al servizio della. 15-18 ACE PIANKOV E TIMEOUT ...

