LIVE Basket – USA-Australia 6-9, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 5 agosto 2021) USA e Australia scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per la semifinale del torneo di Basket all’Olimpiade di Tokyo 2020. Gli aussie hanno già affrontato Team USA, vincendo, un mese fa a Las Vegas. Ora il contesto è decisamente diverso: la banda di Popovich, dopo la sconfitta con la Francia nella prima partita, è cresciuta a dismisura, toccando l’apice nello spettacolare secondo tempo contro la Spagna. Attenzione però alla voglia degli oceanici, privi di alcun timore reverenziale e dotati di talento per mettere in difficoltà gli statunitensi. Una voglia volta anche a rompere un tabù: ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) USA escendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per la semifinale del torneo diall’Olimpiade di. Gli aussie hanno già affrontato Team USA, vincendo, un mese fa a Las Vegas. Ora il contesto è decisamente diverso: la banda di Popovich, dopo la sconfitta con la Francia nella prima partita, è cresciuta a dismisura, toccando l’apice nello spettacolare secondo tempo contro la Spagna. Attenzione però alla voglia degli oceanici, privi di alcun timore reverenziale e dotati di talento per mettere in difficoltà gli statunitensi. Una voglia volta anche a rompere un tabù: ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - zazoomblog : LIVE Basket – USA-Australia Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #USA-Australia #Tokyo - zazoomblog : LIVE Basket – Francia-Slovenia Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA - #Basket #Francia-Slovenia #Tokyo - zazoomblog : LIVE Stati Uniti-Australia Olimpiadi basket in DIRETTA: Team USA a caccia della finale ma occhio a Mills e Ingles -… - diegonanni76 : Flop delle nazionali azzurre, pallavolo, basket e pallanuoto tutti fuori. Restano solo Lupo e Nicolai alle 15 nei q… -